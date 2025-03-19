تراجع أرباح شركة إينوفيو فارماسيوتيكال الأمريكية خلال الربع الأخير

أعلنت شركة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الأمريكية إينوفيو فارماسيوتيكال اليوم الثلاثاء تراجع أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وقالت الشركة إينوفيو المتخصصة في تطوير وتسويق علاجات للأمراض السرطانية والأمراض المعدية. إن صافي أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغ 4ر19 مليون دولار بما يعادل 65ر0 دولارا للسهم الواحد، مقابل 25 مليون دولار بما يعادل 1ر1 دولارا للسهم الواحد في العام الماضي.

في الوقت نفسه تراجعت إيرادات الشركة بنسبة 3ر46% سنويا إلى 117 ألف دولار مقابل 218 ألف دولار خلال الربع الأخير من العام السابق.