حماس والجبهة الشعبية تؤكدان أهمية توحيد الجهود لمواجهة العدوان الصهيوني

أكدت حركة حماس الفلسطينية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، على توحيد الجهود لمواجهة "العدوان الصهيوني".

وجاء في بيان صادر عن حركة حماس" أن علي بركة رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس بالخارج التقى وفداً من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة برئاسة الأمين العام المساعد أبو عماد رامز، يرافقه أبو كفاح غازي عضو المكتب السياسي ومسؤول الجبهة في لبنان".

وبحث الجانبان آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية وخصوصاً "تجدد العدوان الصهيوني على قطاع غزة وارتكاب العدو مجازر وحشية ضد شعبنا الأعزل أدى إلى استشهاد أكثر من 450 شهيداً غالبيتهم من النساء والأطفال"، بحسب البيان الذي جاء على منصة تليجرام الرسمية لحماس.

وطالب الجانبان الوسطاء بالضغط على حكومة الاحتلال التي انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 17 يناير الماضي، محملين حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الوحشية.

كما طالب الجانبان المجتمع الدولي بإدانة العدوان والعمل على وقف حرب الإبادة الجماعية بحق أهلنا في قطاع غزة.

ودعا الجانبان إلى توحيد الجهود الفلسطينية والعربية "لمواجهة العدوان الصهيوني ودعم صمود شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مشاريع التهجير الأمريكية الصهيونية".

كما بحث الجانبان أوضاع شعبنا الفلسطيني في سوريا ولبنان، مؤكدين على التمسك بحق العودة والعمل على توفير مقومات الصمود والحياة الكريمة له مع حرصنا على المحافظة على السلم الأهلي وبناء أفضل العلاقات مع الشعبين الشقيقين في سوريا ولبنان.