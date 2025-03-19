رئيس تايوان يشيد بمشروع الرقائق في ولاية أريزونا خلال اجتماعه مع حاكمة الولاية الزائرة

قال رئيس تايوان ويليام لاي تشينج تي، إن الاستثمار الضخم لشركة أشباه الموصلات التايوانية في ولاية أريزونا هو "أفضل نموذج" لجهود الجزيرة لبناء خطوط توريد رقائق الكمبيوتر التي لا تعتمد على المنتجين الصينيين، في تصريحات أدلى بها أمام حاكمة الولاية الزائرة كاتي هوبز.

وتعهدت شركة "تي.إس.إم.سي"، الرائدة في صناعة الرقائق في تايوان، بإنفاق 100 مليار دولار لبناء 3 مصانع للرقائق ومركز للبحث والتطوير ومنشأتين للتعبئة والتغليف في ولاية أريزونا، إلى جانب تعهد سابق ببناء ثلاثة مصانع للرقائق بقيمة 65 مليار دولار في الولاية، بدأ أحدها عملياته بالفعل.

وقال لاي وشركة "تي.إس.إم.سي"، إن الاستثمار الضخم الأخير نابع من طلب العملاء وليس نتيجة ضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان ترامب، قد قال سابقا إن تايوان استولت على أعمال الرقائق الأمريكية وأنه يريد استعادتها.

وفي اجتماعهما، أمس الثلاثاء، تابع لاي، أن تايوان وأريزونا تعملان على بناء سلسلة توريد "غير حمراء"، تستبعد موردين من الصين، التي تهدد باتخاذ إجراء عسكري لتأكيد مطالبها بأحقيتها في السيطرة على الجزيرة.