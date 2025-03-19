محكمة هولندية تدين 4 أشخاص في قضية أحداث العنف في أمستردام على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة

المحكمة: مشجعو مكابي تل أبيب رددوا هتافات معادية للعرب وارتكبوا بعض أعمال التخريب.. لكن هذا ليس مبررا لما حدث

أدانت محكمة هولندية 4 أشخاص لمشاركتهم في "أحداث العنف" التي وقعت بين مواطنين مغاربة ومن أصول مغربية، وبين مشجعي فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي خلال خوضه مباراة في الدوري الأوروبي ضد فريق أياكس أمستردام الهولندي في نوفمبر الماضي.

وأُدين المتهمون، الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و32 عاما، بمجموعة من الجرائم، بما في ذلك المساعدة في تأجيج العنف وإهانة اليهود، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وبحسب الصحيفة، حُكم على سينك. د ( 27 عاما)، بالسجن ثلاثة أشهر، وهو الحكم الأشد، لإشارته إلى مواقع مشجعي مكابي بعد المباراة كما حُكم عليه بتهمة إهانة اليهود، بما في ذلك الإدلاء بتعليقات مسيئة حول الهولوكوست، وفقا للمحكمة.

وقال القضاة في حكم نُشر على شبكة الإنترنت: "إن اضطهاد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية يُعد من أكثر الأحداث المروعة في التاريخ، وقد تسبب في معاناة لا تُوصف"، على حد تعبيرهم.

وأضافوا: "إن التغاضي عن الهولوكوست والتقليل من شأنه لا يتسبب في معاناة شخصية بين اليهود فحسب، بل يمكن أن يُسهم أيضا في الشعور بانعدام الأمن والاضطراب في المجتمع".

كما حُكم على منير.م (32 عاما)، بالسجن لمدة 6 أسابيع بصفته أحد مديري مجموعة الدردشة الإلكترونية.

وحُكم على كمال. إ ( 22 عاما)، بالسجن شهرًا واحدًا لمشاركته موقع مشجعي مكابي في العاصمة الهولندية.

كما حكمت المحكمة على محمد. ب (26 عاما)، بالسجن 30 يوما لمطاردته أحد مشجعي مكابي والقيام بتوجيه ضربات بحزام.

وأشارت المحكمة إلى أن تلك الأحداث جاءت تأثرا بالوضع في قطاع غزة.

وبينما أشارت إلى أنها وقعت بعد أن ردد مشجعو مكابي أغاني معادية للعرب وارتكبوا بعض أعمال التخريب، فإنها رأت أن هذا السياق لا يبرر الدعوة إلى العنف الجسدي واستخدامه ضد مشجعين إسرائيليين كانوا ضيوفا في أمستردام لحضور مباراة كرة قدم، على حد وصفها.