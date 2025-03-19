وسائل إعلام: غارات أمريكية على مناطق مختلفة في اليمن

أفادت وسائل إعلام يمنية بأن الجيش الأمريكي شن ليل الثلاثاء الأربعاء، غارات على مناطق مختلفة في البلاد.



وذكرت قناة "المسيرة" التابعة لحركة "انصار الله" (الحوثيون)، أن الجيش الأمريكي نفذ "عدوانا استهدف منطقة بحيص بمديرية ميدي في محافظة حجة".

وأفادت "المسيرة" بأن "عدوانا أمريكيا استهدف بـ4 غارات، منطقة العصايد في مديرية الصفراء"، وأن "عدوانا أمريكيا استهدف مناطق شرق مدينة الحديدة".

كما استهدف الجيش الأمريكي بغارتين، مبنى النادي الأهلي بمديرية الميناء، وفق ذات المصدر.

وتأتي هذه الغارات وسط تصعيد تشهده المنطقة، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت الماضي، أنه أصدر أوامر للجيش الأمريكي بشن عمليات عسكرية "حاسمة وقوية" الحوثيين في اليمن، متهما إياهم بتنفيذ "هجمات إرهابية وعمليات قرصنة ضد السفن والطائرات الأمريكية في المنطقة".

وأسفرت الغارات التي شنت ليل السبت الأحد عن عشرات القتلى والجرحى من اليمنيين.

وجاءت العملية الأمريكية على خلفية إعلان الحوثيين عن استعدادهم لاستئناف العمليات العسكرية ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، حتى إدخال المساعدات إلى غزة، حيث أن "أنصار الله" كانت قد علقت عملياتها لاستهداف السفن في أعقاب الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس"، الذي تم التوصل إليه في 19 يناير الماضي، وتعثر مؤخرا.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أن الولايات المتحدة ستشن ضربات "لا هوادة فيها" على الحوثيين في اليمن لحين وقف عملياتهم العسكرية التي تستهدف الأصول الأمريكية والشحن العالمي.

في غضون ذلك، أكد الحوثيون على أن الغارات الأمريكية على اليمن هي "عدوان سافر" على دولة مستقلة، وأن "تأديب المعتدين سيتم بصورة احترافية وموجعة"، مشيرين إلى أن "استهداف المدنيين يثبت العجز الأمريكي"، وهو لن يثنيهم عن مساندة غزة، بل سيجر الوضع إلى ما هو أشد وأنكى.

وردا على هذه الغارات، أعلنت حركة "أنصار الله" في اليمن فجر يوم الثلاثاء، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" ومدمرة أمريكية في البحر الأحمر.

وأوضح يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان، إن هذا الاستهداف هو الثالث خلال 48 ساعة لحاملة الطائرات "هاري ترومان".

وشدد سريع على أن "المعتدي الأمريكي يتحمل كافة التداعيات جراء عسكرة البحرِ الأحمر وتوسيع دائرة المواجهة باستمراره في شن العدوان على اليمن وبما يؤثر سلبا على حركة الملاحة الدولية".

وأكد الحوثيون أن "القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف عن استهداف كافة الأهداف المعادية في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان على بلدنا، وأنها مستعدة بالتوكل على الله لمواجهة أي تصعيد أمريكي أو إسرائيلي خلال الساعات والأيام المقبلة".

من جهة أخرى، أعلن الحوثيون يوم الثلاثاء، استهداف قاعدة "نيفاتيم" الإسرائيلية الجوية بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2" حقق هدفه بنجاح، بعد استئناف إسرائيل لحربها على غزة.