مع بداية النصف الثاني من شهر رمضان انطلق عرض مجموعة جديدة من المسلسلات القصيرة المكونة من ١٥ حلقة فقط، حيث لفتت الأنظار وجذبت الجمهور بحلقات أولى مشوقة انتهت بجرائم أو حبس الأبطال، حيث بدأت الأحداث في التطور سريعا نحو مشكلة الشخصيات الرئيسية.

بدأ مسلسل لام شمسية باتهام أحد الشخصيات بارتكاب جريمة تحرش جنسي، وقد اختتمت الحلقة الأولى بمشهد عراك عنيف بين شخصيتين انتهى بسقوط أحدهما على الأرض ودخوله في غيبوبة نتيجة نزيف داخلي، وتدور أحداث المسلسل على خلفية هذا الحدث المربك ومدى حقيقته.

مسلسل لام شمسية بطولة أحمد السعدني وأمينة خليل ومحمد شاهين ويسرا اللوزي، ولوجين عمران وصفاء الطوخي وثراء جبيل، تأليف ورشة سرد مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

كما انتهت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل قهوة المحطة بجريمة قتل أيضا، حيث يعثر الناس على جثة الشاب مؤمن في قهوة محطة القطار غارقا في دمائه، وهو شاب حالم يتمنى أن يحقق حلمه في التمثيل لذلك يأتي من بلده إلى القاهرة دون علم والده لكي يحضر اختبار تمثيل، وتدور الأحداث حول اكتشاف مرتكب الجريمة.

والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إسلام خيري، وبطولة أحمد غزي وبيومي فؤاد وعلاء مرسي وأحمد خالد صالح وهالة صدقي وانتصار ورياض الخولي.



أما مسلسل منتهي الصلاحية تنتهي أحداث حلقته الأولى أيضا بوقوع حدث مأساوي للبطل، حيث يتعرض لمؤامرة داخل البنك الذي يعمل فيه ويجد نفسه يواجه قوات من الشرطة التي تقتحم منزله وتحاول القبض عليه دون معرفة السبب، ويتعرض للظلم لأنه واجه فساد أحد الأفراد أصحاب النفوذ داخل البنك.

المسلسل بطولة محمد فراج وياسمين رئيس وهبة مجدي ومحمود الليثي وحسن مالك ودنيا ماهر وخالد سرحان، وتأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي.

وانتهت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الغاوي أيضا بمقتل أحد الشخصيات المهمة، وهو صديق البطل، حيث يحاول شمس اللحاق بفؤش قبل أن يسلم نفسه في قضية لم يرتكبها مقابل المال، لكنه يفشل في إيقافه، وبعد 4 أعوام يخرج فؤش من السجن ليكتشف أنه تعرض للخداع، ويذهب للمطالبة بحقه فيتعرض للضرب المبرح ويموت، ويغضب شمس ويقرر الانتقام لصديقه.

المسلسل من بطولة أحمد مكي وكزبرة وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل وأحمد بدير وأحمد كمال وسيد رجب وولاء الشريف، تأليف محمود زهران وطارق الكاشف وإخراج ماندو العدل