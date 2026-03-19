- قتل 3 سيدات وأصاب 13 أخريات

- شهود عيان للأناضول: السيدات كن في صالون تحضيرا للعيد قبل أن يسقط الصاروخ بشكل مفاجئ

- رزق مسالمة والد صاحبة الصالون: وجدت ابنتي على الأرض رفعتها فوجدت شظية في ظهرها

تعيش بلدة بيت عوا جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، حالة من الصدمة والحزن، بعد استشهاد 3 فلسطينيات وإصابة 13 أخريات، جراء سقوط صاروخ إسرائيلي اعتراضي قرب كرفان مخصص لتجميل السيدات، في حادثة وصفها السكان بأنها أشبه بـ"مجزرة حقيقية".

ومع ساعات الفجر الأولى من يوم الخميس، تجمع عشرات السكان في موقع الحادث، حيث بدت آثار الدمار واضحة، وتناثرت الدماء في المكان، فيما اختلطت أدوات التجميل على أرضية الصالون بآثار الانفجار، في مشهد يلخص تحوّل لحظات الفرح إلى مأساة دامية.

والأربعاء أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن طواقمها "تعاملت في بيت عوا قرب الخليل مع 3 وفيات و13 اصابة جراء سقوط شظايا صاروخ".

وأضافت: "تم تحويل الإصابات الى عدة مستشفيات مختلفة في مدينتي دورا والخليل.

** حالة من الهلع

ويقول شهود عيان للأناضول إن السيدات كن في الصالون استعدادا للعيد، قبل أن يسقط الصاروخ بشكل مفاجئ، محولاً الأجواء إلى حالة من الهلع والصراخ.

رزق مسالمة، والد صاحبة الصالون ساهرة مسالمة التي قُتلت في الحادثة مع سيدتين أخريين، يروي للأناضول لحظات الصدمة قائلاً: "كنا نرى صواريخ في السماء، وبعد دقائق سقط صاروخ فجأة هنا، كان هناك دمار وشظايا في كل مكان".

ويضيف: "لم أتوقع أن يكون هناك هذا العدد من الإصابات، وعندما وصلت إلى المكان شعرت وكأنني دخلت مجزرة حقيقية... كان المشهد صعبًا للغاية، واحدة هنا وأخرى هناك".

ويتابع بصوت يملؤه الألم: "وجدت ابنتي على الأرض، رفعتها فوجدت شظية في ظهرها... لم أستطع استيعاب ما حدث".

ويشير مسالمة، إلى "غياب وسائل الحماية"، قائلاً: "لا توجد لدينا ملاجئ كما عند الإسرائيليين، نحن بلا أي وسائل للحماية من هذه الصواريخ".

ومن المفترض أن يشيع السكان السيدات الثلاث لمثواهن الأخير في موكب جنائزي كبير.

والأربعاء، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بسقوط شظايا صاروخية في عدة مواقع بمحافظة الخليل.



** تزايد الشظايا بالضفة

بدورها، قالت اللجنة الإعلامية في وزارة الداخلية الفلسطينية إن طواقم الدفاع المدني، وإدارة هندسة المتفجرات في الشرطة، إلى جانب الطواقم الطبية، تعاملت مع الحادثة التي أسفرت عن استشهاد ثلاث سيدات.

ويأتي هذا الحادث في ظل تزايد سقوط شظايا صواريخ ومقذوفات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في المنطقة في 28 فبراير الماضي، ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار في الممتلكات.

وفي هذا السياق، حذّرت إدارة هندسة المتفجرات في الشرطة المواطنين من الاقتراب من بقايا الصواريخ أو الأجسام الغريبة، لما قد تشكله من خطر.

ودعت في بيان إلى عدم لمس هذه الأجسام أو تحريكها، والابتعاد عن أماكن سقوطها، وإبلاغ الجهات المختصة فوراً، مشددة على ضرورة إبعاد الأطفال ومنع التجمعات حولها.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما ضد إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض هذه الهجمات أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وألحق أضرارًا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.​​​​​​​