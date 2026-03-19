يختتم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الخميس جولته في أمريكا اللاتينية التي استمرت خمسة بزيارة المكسيك.

واضطر شتاينماير إلى تعديل خططه في اللحظة الأخيرة للمحطة الأخيرة من الجولة، حيث سيتوجه - بناء على طلب الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم - إلى مدينة كانكون في شبه جزيرة يوكاتان بدلا من العاصمة مكسيكو سيتي.

ووفقا لمصادر ألمانية، جاء طلب تغيير الموقع بسبب إضرابات قد تشل العاصمة خلال فترة الزيارة، فيما ترتبط شينباوم أيضا بموعد مهم في كانكون في اليوم ذاته.

ومن المتوقع أن تتناول المحادثات موجة العنف الأخيرة التي اجتاحت المكسيك عقب مقتل أحد أبرز زعماء عصابات المخدرات، حيث أسفرت هجمات العصابة عن مقتل ما لا يقل عن 74 شخصا.

وتأتي هذه الاضطرابات في توقيت غير مناسب للبلاد، خاصة أنها تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم اعتبارا من يونيو/حزيران المقبل، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا.

وتعد المكسيك شريكا استراتيجيا لألمانيا ولاعبا اقتصاديا مهما في المنطقة، حيث تمتلك العديد من الشركات الألمانية مثل "فولكس فاجن" للسيارات مصانع في البلاد. وذكرت فولكس فاجن أنها أنتجت نحو 336 ألفا مركبة في مصنعها بمدينة بويبلا خلال عام 2025.

وبحسب غرفة الصناعة والتجارة الألمانية-المكسيكية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1ر25 مليار يورو خلال العام الماضي، إلا أن البيانات تشير إلى اتجاه تنازلي في حجم التبادل.

واستهل شتاينماير جولته في أمريكا اللاتينية بزيارة بنما، ثم جواتيمالا.