أبوظبي تغلق منشآت غاز بعد اعتراض صواريخ

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية صباح اليوم الخميس أن الدفاعات الجوية تتعامل حاليا مع "اعتداءات صاروخية" وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأكدت الوزارة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

وكانت السلطات في دولة الإمارات أعلنت إغلاق منشآت غاز في إمارة أبوظبي عقب هجوم صاروخي.

وقالت حكومة أبوظبي في بيان في وقت مبكر من اليوم الخميس: "تتعامل الجهات المختصة مع حوادث في منشآت حبشان للغاز وفي حقل باب، ناجمة عن سقوط حطام نتيجة اعتراض ناجح لصواريخ".

وأضافت: "تم إغلاق منشآت الغاز ولم تُسجل أي إصابات"، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة أو حجم الأضرار. ولم يتضح في البداية مدة بقاء هذه المنشآت مغلقة.

ولم يحدد البيان، الصادر عن مكتب أبوظبي الإعلامي على منصة إكس، الجهة المسؤولة عن الهجوم.

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط قبل أكثر من أسبوعين ونصف، استهدفت إيران مرارا مواقع داخل الإمارات.