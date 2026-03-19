عواصف ترابية شديدة بالوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، عواصف ترابية شديدة، حيث ارتفعت حدة العواصف بمراكز الفرافرة والداخلة وبلاط، واستمرت بمركزى الخارجة وباريس، وسط انعدام الرؤية بالطرق السريعة والداخلية.

وأعلنت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، إستمرار رفع حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى، وذلك تزامنا مع حالة الطقس السيئ والمنخفض الجوي والعواصف الترابية الشديدة بالمحافظة في عدد من المناطق، وذلك بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مستوى الجمهورية.

وأوضحت المحافظ، رفع درجة الإستعداد بجميع القطاعات والوحدات المحلية بالمحافظة وتفعيل غرفة العمليات والأزمات للتعامل مع أي طوارئ وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، وسرعة تدخل الوحدات المحلية لرفع اى آثار للعواصف على الطرق ومجابهة أي أعطال قد تحدث بالمرافق، ومناشدة سائقي المركبات بتوخي الحذر على الطرق السريعة لحين استقرار الأحوال وتحسن الرؤية الأفقية، وابتعاد عن أعمدة الإنارة واللافتات والأشجار حرصًا على السلامة العامة.

وأشارت، إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية للتأكد من توافر الفرق الطبية وخاصة فرق الطوارئ، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وخاصة أدوية الطوارئ والأمصال واللقاحات، والتأكد أيضا من كفاءة الأجهزة الطبية، وجاهزية المصادر البديلة للكهرباء، والتأكد من جاهزية المصادر البديلة للمياه، والتنسيق مع إدارة الحماية المدنية لإتخاذ كافة التدابير اللازمة للجاهزية لمجابهة المواقف الطارئة وفرق الإنقاذ وتجهيز سيارات الإطفاء الخاصة بالوحدات المحلية، والتنبيه مشددا من رؤساء المراكز على رؤساء القرى بتنبيه وتوعية أصحاب المزارع بعدم نشوب حريق بحجة النظافة.