السوداني: الحشد الشعبي جزء من المنظومة الأمنية لمواجهة التحديات الماثلة أمام العراق

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، مساء اليوم الخميس، إن اتهام الحشد الشعبي بالقيام بأعمال خارج إطار الدولة والقانون هو اتهام ينمّ إمٓا عن جهل أو يمثل تضليلاً مقصوداً، له أهدافه.

وأكد أن "أمامنا جملة من التحديات، والحشد جزء من المنظومة الأمنية لمواجهة وعبور تلك التحديات".

وقال رئيس الحكومة العراقية خلال اجتماعه بكبار قادة الحشد الشعبي: "بعكس ما يُروج من أمور مضللة عن تشكيلات الحشد الشعبي، فهو يمثل اليوم قوة أساسية تعمل تحت سقف الدستور والقانون، وتلتزم بالأوامر العليا الصادرة عن الجهات الرسمية"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف: "الحشد الشعبي قدم أداءً اتسم بالانضباط والحرص على الدولة والنظام السياسي، وبذل من أجل ذلك التضحيات الجسام وله دور مشهود في إفشال أهم الصفحات التي استهدفت وحدة العراق، حين استهدفتها داعش الإرهابية، والحفاظ على الحشد الشعبي ودعمه مسئولية الجميع، لما يمثله من رمز للتضحية والوفاء".