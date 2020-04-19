قال الدكتور فاروق الباز، عضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، إن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) أعادت الهرم الاجتماعي لوضعه الصحيح، حيث يأتي المعلم والطبيب في قمته.

وأضاف «الباز» أثناء لقاء ببرنامج «حضرة المواطن» المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الأحد، أن ما يتم تداوله حول تصنيع فيروس كورونا المستجد من قبل الصين، بعيد عن الحقيقة، معقبًا: «من الصعب جدًا تصنيع فيروس لوضعه في مكان ليضر الآخرين بدون إلحاق الضرر بالصانع».

وأشار إلى أن الفيروسات عبارة عن أحياء، جزء منها مضر وآخر له صلاحية، يتم اكتشافها والتعرف عليها والتعامل معها، ذاكرًا أن جزء من العلم والمعرفة هو التعرف على هذه الكائنات.

وذكر أن الأطباء ذكروا أن فيروس كورونا المستجد سيستغرق عدة شهور فقط، حيث من المتوقع انتهائه مع بداية فصل الصيف، إذا تم التعامل معه بشكل صحيح، مضيفًا: «الثابت الوحيد في الأرض هو التغيير».