قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط يحتفل بشهر رمضان

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط احتفالا بحلول شهر رمضان المبارك، حيث أقيمت ورشة حكي لقصة "الطحان الكسلان"، أوضحت من خلالها أن الصوم لا يعني الكسل بل النشاط والحيوية وأداء الأعمال بهمة ونشاط وأن نهتم بمذاكرة الدروس والاجتهاد في العمل وعدم الكسل، كما أقام مسابقة تثقيفية للأطفال، بجانب ورشة فنون تشكيلية لرسم مظاهر استقبال شهر رمضان، وقدم الفنان إبراهيم حسين ورشة تصنيع مجموعة كبيرة من فوانيس رمضان، استخدم فيها ورق الكانسون الابيض، ودبابيس الدباسة وقام بترجمة الورشة بلغة الإشارة لذوى الاحتياجات الخاصة.

وفي إطار حرص الهيئة علي الحفاظ علي التراث القديم، أقيمت ورشة أونلاين لتعليم حرفة التلي، تم من خلالها طريقة عمل المربعات لتزيين العباية والشال والجاكت والبلوزة بخيوط وغرز التلي المختلفة.

كما قدمت فرقة الفنون الشعبية للطفل عرضا فنيا ومجموعة من التابلوهات الراقصة المتنوعة منها "التنورة، والعصايا، والحجالة والنوبي والوطن، وفي مجال نادي الأدب للطفل تم إقامة ورش عن القصة القصيرة تناول خلاها القاص عاطف العزازي قصة نهاية محتال وهي من الطابع الخيالي الأسطورى وتم توصيل الرسالة علي لسان الحيوانات، كما تناول الدكتور سيد عبد الرازق تقديم نموذج للشعر العربي، حيث تحدث عن الشاعر نزار قباني وقدم مجموعة من نماذجه الشعرية، بالإضافة إلى ورشة لتعليم التفصيل والخياطة وكيفية عمل الباترون من أجل تمكين الفتيات ثقافيا واجتماعيا ومهنيا وتعلم حرفة لتزويد دخلهم.