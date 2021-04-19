كشف تقرير صحفي أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي غادر رابطة الأندية الأوروبية، في إعلان للعصيان على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

ووفقًا لشبكة «سكاي سبورتس» في نسختها البريطانية، فإن مانشستر يونايتد غادر رابطة الأندية الأوروبية، فيما استقال إد وودوارد، نائب رئيس النادي الإنجليزي، من منصبه في الاتحاد الأوروبي، حيث عمل في مجلس إدارة المجلس الإستراتيجي لكرة القدم للمحترفين.

وكان أندريا أنييلي، رئيس نادي يوفتوس، قد أعلن مساء أمس الأحد، استقالته من منصبه كعضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، حيث من المقرر أن يشغل منصب نائب رئيس دوري السوبر الأوروبي.

وكان ريال مدريد أعلن أمس عن إنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي بالاشتراك مع 12 ناديًا، وجاءت الأندية المؤسسة للبطولة كالتالي: «ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي ويونايتد وتشيلسي وليفربول وآرسنال ويوفتوس وميلان وإنتر».