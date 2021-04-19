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بعثة بيراميدز تصل ندولا

محمد جلال
نشر في: الإثنين 19 أبريل 2021 - 11:12 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أبريل 2021 - 11:12 م

وصلت بعثة فريق بيراميدز إلى مدينة ندولا في زامبيا، استعدادا لمواجهة نكانا الزامبي في إطار مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا في الثالثة عصر الأربعاء على نظيره الزامبي بملعب ليفي موانواسا بمدينة ندولا في إطار مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووصلت البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للفريق لتوفير الوقت والجهد قبل المباراة الهامة، التي يحتاج بيراميدز فيها للفوز من أجل تأكيد بلوغ الدور ربع النهائي من البطولة الكونفدرالية التي حل وصيفا في نسختها الأخيرة.


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