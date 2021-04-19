أمازون تستثمر 9 مشروعات للطاقة المتجددة في كندا وأمريكا وإسبانيا والسويد وبريطانيا

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أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون، استثمارها في 9 مشروعات جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الولايات المتحدة وكندا وإسبانيا والسويد وبريطانيا.

وقالت الشركة إن لديها الآن 206 مشروعات للطاقة المتجددة على مستوى العالم منها مشروعات تجارية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح و135 مشروعا للألواح الشمسية فوق أسطح مبانيها ومتاجرها في مختلف أنحاء العالم.

وتعتبر أمازون حاليا أكبر شركة تشتري الطاقة المتجددة في أوروبا حيث تصل مشترياتها إلى أكثر من 5ر2 جيجاوات، وهذه الكمية تكفي احتياجات أكثر من مليوني منزل أوروبي لمدة عام.

وقالت أمازون إنها في طريقها للوصول إلى الاعتماد الكامل على مصادر الطاقة المتجددة بحلول2025 أي قبل خمس سنوات من الموعد الأصلي المستهدف وكان 2030.