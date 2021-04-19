قال الفنان منير مكرم، إن الموطن الرئيسي للكاميرا الخفية هي الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أنها ظهرت من خلال قيام أحد خريجي معهد السينما بذلك في وظيفة بمترو الأنفاق بسبب عدم وجود عمل، وعندما قام بزيارته أحد أصدقائه من خريجي المعهد وجد بعض الكاميرات في المترو، وبعد ذلك اختفى لمدة 6 أشهر، وقام بزيارته وقام بإعطائه شيك بنصف مليون دولار.



وأضاف خلال حواره لبرنامج «يا أنا يا هي» مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الاثنين: «أنا أخدت فكرة الكاميرا الخفية من عندك وعملتها، ومن هنا انتشرت في كل أنحاء العالم».



وذكر أن الكاميرا الخفية الأمريكية تُرجمت وأُذيعت في شهر رمضان، ولاقت إقبالًا كبيرًا، وقدمها الأستاذ محمود الجندي، وقام بتقديمها الأستاذ إبراهيم نصر، وبعد ذلك تم الاستعانة بمجموعة من الشباب وتم تقديمها من خلال اسمها "الحقونا"».



ولفت إلى أنه شارك في الكاميرا الخفية ومجال التمثيل من خلال الصدفة البحتة، قائلًا: «مكنتش أحب أكون ممثل، واشتغلت في التمثيل بالصدفة».



وأوضح أنه قدم في البداية مع الفنانة عائشة الكيلاني برنامج مسابقات 8 حلقات، وبعد ذلك تحول البرنامج لكاميرا خفية لمدة تزيد عن 12 عامًا، مضيفًا «أجري في برنامج الكاميرا الخفية ثلث أجر من راتبي في التلفزيون المصري.. وكان أجري في الكاميرا الخفية 50 جنيه، وفي التلفزيون 150 جنيه».



ولفت إلى أنه عندما نجح في تقديم برنامج الكاميرا الخفية، شعر الناس عند وجوده في أي مكان بأنه يقدم برنامج كاميرا خفية، ذاكرًا «لما بروح أي مكان الناس بتسألني فين الكاميرا الخفية».





