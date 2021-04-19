متحدث الصحة: وفاة سائق قطار طوخ متأثرا بإصابته

كشف الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث باسم الوزارة، أن هناك تطورات في حادثة قطار طوخ، حيث خرج نحو خمس حالات من المصابين بعد تحسن حالتهم الصحية، لينضموا إلى نحو 14 حالة أعلنت وزارة الصحة منذ ساعتين خروجهم أيضًا بعد تحسن أحوالهم الصحية.

وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الوزارة تقدم الرعاية الكاملة للمصابين كافة بالأخص من لديهم إصابات متقدمة، معلنًا أن سائق القطار توفي منذ دقائق.

وحول توافر أكياس الدم، عقب: «أطمئن الجميع أن لدينا مخزون من أكياس الدم تبلغ نحو 22 ألف كيس دم و98 ألف كيس بلازما بالإضافة لمحزون أكياس الدم الاستراتيجي المتواجد في مراكز نقل الدم القومية»، موجهًا التحية للمقبلين على التبرع بالدم.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، قد أعلنت عن وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ في محافظة القليوبية.

وأوضح خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ60 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى المستشفيات، مؤكدا أن سيارات الإسعاف ما زالت متواجدة بالموقع لحين الانتهاء من أعمال إزالة آثار الحادث.وأضاف أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تراوحت معظم الإصابات بين كسور، وجروح قطعية، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.وأكد مجاهد توفر مخزون كاف من الأدوية وأكياس الدم والمستلزمات الطبية والجراحية بالمستشفيات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة "للوقوف على أسباب" حادث القطار المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة اليوم الأحد.