بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التصعيد الخطير في المسجد الأقصى المُبارك والحرم القُدسيّ الشريف والجهود المبذولة لوقفه.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الجانبين أكدا - خلال الاتصال - استمرار التنسيق والعمل المشترك لإنهاء التصعيد والحيلولة دون تفاقم دوامة العنف التي تنعكس سلباً على الجميع ومن أجل استعادة التهدئة الشاملة.

وأكّد الصفدي ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القُدسيّ الشريف ووقف كل إجراءاتها التي تقوضه سبيلاً لاستعادة الهدوء، مثمنا موقف الولايات المتحدة الداعي لاحترام الوضع التاريخي والقانوني وجهودها لاستعادة التهدئة، خصوصاً في شهر رمضان الفضيل.

بدوره، ثمّن بلينكن دور المملكة الخاص في إطار الوصاية الهاشمية، مؤكدا أهمية احترام الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف، مجددا التزام بلاده العمل من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، ودعمها حل الدولتين سبيلاً لحل الصراع.

وأكد الجانبان عمق الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، واستمرار التعاون والتنسيق في جهود حلّ الأزمات الاقليمية، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.