مسؤول أممي يُشدد على الحاجة إلى المزيد من المساعدات الإنسانية لإقليم تيجراي

شدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، على الحاجة إلى المزيد من المساعدات والوقود لتلبية الاحتياجات الإنسانية لإقليم تيجراي في إثيوبيا، مشيرا إلى وصول القافلة الثانية محملة بمواد غذائية ووقود ومساعدات إنسانية إلى ميكيلي عاصمة منطقة تيجراي.

وقال دوجاريك، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة تواصل الانخراط مع جميع الأطراف لضمان وصول قوافل إضافية بأمان وبأسرع وقت ممكن ولضمان تسليم المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من النزاع في تيجراي وكذلك في عفار وأمهرة بشكل منتظم ويمكن التنبؤ به.

وكان الأمين العام أنطونيو جوتيريش، قد رحب بنبأ وصول شاحنات تقل مساعدات غذائية ووقود إلى تيجراي وعفار عقب إعلان الهدنة الإنسانية، مطلع أبريل الجاري. وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسمه صادر في 6 أبريل، دعا الأمين العام جميع الأطراف إلى الحفاظ على الزخم ومتابعة التزاماتها لتسهيل تقديم المساعدة الإنسانية لجميع الأشخاص المحتاجين.

وجدد جوتيريش، دعوته لاستعادة الخدمات العامة في تيجراي، بما في ذلك الخدمات المصرفية والكهرباء والاتصالات، فضلاً عن الوصول التجاري.