شولتس يدين الهجوم الروسي بشرق أوكرانيا: الحرب دخلت مرحلة جديدة

أدان المستشار الألماني أولاف شولتس، الهجوم العسكري الذي بدأته روسيا في شرق أوكرانيا.



وفي أعقاب مشاورات عبر الفيديو مع شركاء دوليين بالإضافة إلى رئيسة المفوضية أوروزلا فون دير لاين ورئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل وأمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، قال شولتس اليوم الثلاثاء، إن الحرب في أوكرانيا دخلت مرحلة جديدة مشيرا إلى أن معاناة أوكرانيا لم تترك أحدا دون أن يتأثر بها.



وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي: "نحن نشعر بحزن غير محدود على الضحايا – وأيضا ويجب أن يقال هذا- بغيظ كبير من الرئيس الروسي وهذه الحرب العبثية".



وأكد شولتس على التنسيق الوثيق مع حلفاء بلاده في دعم أوكرانيا "فالمسارات الألمانية المنفردة ستكون خطأ".



وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن يتوقع مثل هذا التحرك الموحد، لكنه أكد على استمرار عدم تدخل الناتو في الحرب.