أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي»، وأداء الفنان أحمد مكي، قائلًا إن «أحمد مكي يتصدر مشاهدة المسلسلات ورقم واحد ما بعد الإفطار في رمضان».

وتوجه موسى، خلال تقديمه لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، بتحية إلى «مكي» بسبب تقديم 3 شخصيات أفضل من بعضها، مشيرًا إلى أن حفيده البالغ من العمر 4 سنوات يتابع المسلسل بانتباه.

وقال إنه يتابع في رمضان مسلسلات «الاختيار 3» و«العائدون» و«الكبير أوي»، لافتًا إلى أن «العائدون» يتناول دور المخابرات العامة وما تقدمه، إضافة إلى دور مؤسسات وجهات الدولة في الحفاظ على الأمن.

وأشار إلى أن دور الدولة ومؤسساتها مرتبط بدحر الإرهاب ودعم الوطن لصالح الشعب، معقبًا: «عندما تشتكي من الأسعار، تلك الأجهزة تنفذ التقارير وترفعها لرئيس الجمهورية، دورها متابعة أخبار الشارع، وتضع تقديرات للموقف دقيق».

«الكبير أوي» من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد فرج، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، ليلى عز العرب، سماء إبراهيم، حاتم صلاح، علاء زينهم، يوسف صلاح، عبدالرحمن طه.