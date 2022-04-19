سعفان يسلم 40 شهادة لخريجي الدورات التدريبية على مهن التفصيل والطباعة والمشغولات الخشبية بالقاهرة

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة 40 شهادة إتمام التدريب لخريجي التدريب المهني بمديرية القوى العاملة بالقاهرة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومبادرة "مهنتك مستقبلك" التي تم إطلاقها في المحافظات.

وقال سعفان، إن شهادات إتمام التدريب المهني التي يتم تسليمها اليوم للشباب والفتيات، على مجموعة من المهن وهي: التفصيل والحياكة، والمشغولات الخشبية (الأركت)، والطباعة على الأواني الفخارية والمنسوجات، من خريجي مركز التدريب المهني، مضيفاً أن تلك الشهادات معتمدة من الوزارة ومديرية القوى العاملة بالقاهرة تؤهل خريجي الدورات للعمل في الشركات والمصانع الموجودة داخل سوق العمل.

ووجه المديرية، بعمل قاعدة بيانات لخريجي التدريب المهنى، وحصر المهن التى تخرجوا عليها، بالتعاون مع الادارة المختصة بالوزارة، ليكون لدينا بيانات متكاملة عن الخريجين، ومتابعتهم بعد التخرج من التدريب، ومعرفة إذا كانوا التحقوا بفرص عمل داخل الشركات والمصانع، أو قاموا بعمل مشروعات خاصة بهم بمفردهم أو بالتعاون مع زملائهم لخدمة المجتمع وتوفير مزيد من فرص العمل والقضاء على البطالة.

كما وجه الوزير بضرورة مكافأة المتميزين من خريجي التدريب المهني على المهن المختلفة، بكل مديريات القوى العاملة ،ومراكز التدريب المهني ووحدات التدريب المتنقلة التابعة لها، ومساعدتهم بعد التخرج والتواصل مع الجهات المختلفة لحل مشكلاتهم وتذليل العقبات أمامهم، لتحقيق الهدف من منظومة التدريب الجديدة التى خططت لها الوزارة، وتغيير مفهومه بدلاً من تدريب نظري وشهادة تخرج، إلى جنى ثمار التدريب وتحقيق أهدافه للشباب من الجنسين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم على العمل فى المهن المختلفة.