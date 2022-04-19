روسيا: مستمرون في تحرير دونيتسك ولوجانسك وواشنطن تواصل تحريض كييف

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن «القوات المسلحة الروسية تواصل تنفيذ خطة تحرير أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، ضمن سياق ما تطلق عليه (العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا)»، مشيدا ببسالة الجنود الروس.

وأضاف وزير الدفاع الروسي: «ينفذ الجيش الروسي المهام التي حددها القائد الأعلى في سياق عملية عسكرية خاصة، ويتم تنفيذ خطة تحرير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين باستمرار، ويتم اتخاذ تدابير لإحياء حياة سلمية وإعادة الأمن».

وذكر أن «العسكريين الروس المشاركين في العملية يظهرون شجاعة وبطولة في أداء الواجب العسكري»، مضيفًا أن «روسيا تظل ضامنا موثوقا به لأمن مواطنيها»، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

كما أشار إلى أن أحداث الأشهر الأخيرة تظهر بوضوح مدى أهمية أن تواصل روسيا تحسين جيشها، لافتًا إلى أن «واشنطن والدول الغربية الخاضعة لسيطرتها، تبذل قصارى جهدها لتأخير العملية الخاصة للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا، وهي تنوي القتال حتى آخر أوكراني».

وتابع: «إن الولايات المتحدة والدول الغربية الخاضعة للسيطرة، تفعل كل شيء لتأخير العملية العسكرية الخاصة قدر الإمكان، إن الكميات المتزايدة من الإمدادات من الأسلحة الأجنبية تظهر بوضوح نواياها، لاستفزاز نظام كييف للقتال حتى آخر أوكراني».

ولفت إلى أن «تصرفات القوات الروسية ونوعية الأسلحة المستخدمة، تظهر مرة أخرى صحة الأولويات التي حددتها القيادة العسكرية والسياسية للبلاد، في بناء القوات المسلحة الروسية».