 حفل للفنانة الأردنية مكادي نحاس على مسرح سيد درويش بالإسكندرية - بوابة الشروق
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حفل للفنانة الأردنية مكادي نحاس على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 2:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 2:43 ص

قدمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء اليوم /الاثنين/، حفلا فنيا للفنانة الأردنية مكادي نحاس وفرقتها الموسيقية، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.
تضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أغنيات التراث العربي، إلى جانب أعمال "مكادي" الخاصة والتي قدمتها على مدى مشوار فني ممتد لأكثر من ٢٠ عاما، منها (يا عمة، حلوة الدنيا، هالأسمر اللون، كان يا ما كان، نور).
أقيم الحفل وفق إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال دخول الجمهور من بوابات التعقيم وقياس درجات الحرارة وتباعد المقاعد.

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