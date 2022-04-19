جامعة جنوب الوادى تعلن الفائزين بجوائزها للتميز الحكومى

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أعلن الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم، الفائزين بجوائز الجامعة للتميز الحكومى فى إطار المنافسات التي أقيمت بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس الأعلى للجامعات ووفقا للمعايير المتبعة بجائزة مصر للتميز الحكومي.

وأكد رئيس الجامعة، أن الجامعة حرصت على إقامة جائزة التميز الحكومى فى عدة فئات فى إطار التوجهات الوطنية بإنشاء جوائز داخلية للتميز فى مختلف المؤسسات الحكومية لتعزيز التنافسية وتحسين جودة الخدمات.

وأشار رئيس الجامعة أن منافسات جائزة افضل كلية أسفرت عن فوز كلية الطب بالمركز الأول وكلية الطب البيطرى بالمركز الثانى وكلية التمريض بالمركز الثالث.

وأضاف الدكتور احمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمدير التنفيذى للجائزة، أن الجامعة أقامت منافسات بين العاملين بالجهاز الإداري لتصعيد الأفضل للمشاركة فى منافسات جائزة مصر للتميز الحكومى وجاء فى المركز الأول فى منافسة أفضل مدير عام طارق قدري مدير عام الإدارة العامة للاحتياجات وجاء فى المركز الثانى مبارك أحمد محمود مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام وفى المركز الثالث على موسي محمد مدير عام الدراسات العليا والبحوث.

وفى منافسات أفضل مدير إدارة حصل على المركز الأول الدكتور رمضان عبد النعيم أمين كلية الصيدلة والمركز الثانى بدوى محمد البدوى مدير مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والمركز الثالث على فكرى على مدير مركز المعلومات وشبكة الاتصال.

وفى منافسات أفضل موظف حصل على المركز الأول جمال ملاك مترى اخصائي تشغيل حاسب بموقع الجامعة وحصل على المركز الثانى احمد عبد النعيم عبد العليم أخصائي تشغيل حاسب بموقع الجامعة وحصل على المركز الثالث احمد وحيد طه اخصائي رياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن الجامعة ستشارك فى مسابقة مصر للتميز الحكومى فئة فرق العمل بفريق عمل من شئون الطلاب والامتحانات وفريق عمل القوافل الشاملة وقوافل حياة كريمة وفريق عمل مركز التطوير الوظيفي، كما تشارك الجامعة فى منافسات (المبادرة الحكومية الإبتكارية ) بنظام الاتصالات الإدارية بالجامعة والعيادة الالكترونية ومنصة التعلم الإلكتروني كما يشارك موقع الجامعة الإلكتروني فى مسابقة المواقع الالكترونية.