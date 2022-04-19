أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، أمس الاثنين، وتناول الاتصال التوترات المتزايدة وأعمال العنف الأخيرة في الضفة الغربية، بما في ذلك في المسجد الأقصى في القدس.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ناقش الوزيران أهمية عمل الإسرائيليين والفلسطينيين، على إنهاء دوامة العنف، من خلال الامتناع عن الأعمال والخطابات التي تزيد من تصعيد التوترات.

وشدد بلينكن، على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الحرم الشريف بالقدس، معربًا عن تقديره لدور المملكة الأردنية الهاشمية، كوصي على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس.

وجدد وزير الخارجية الأمريكي، التأكيد على التزام الولايات المتحدة بتحقيق الاستقرار في المنطقة، ودعم حل الدولتين بملف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

واقتحم مئات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وأقاموا رقصات وطقوس تلمودية بداخله وفي ساحاته، فيما اندلعت اشتباكات في قرية برقة شمال غرب نابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن مئات المستوطنين اقتحموا الحرم الإبراهيمي، وأدوا الطقوس التلمودية، بحجة الاحتفال بعيد الفصح اليهودي.

كما شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي، لتأمين اقتحام المستوطنين، وإقامة حواجز عسكرية على مفترقات ومداخل الحرم، وعرقلة حركة المواطنين ووصولهم إليه.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الإبراهيمي، أمس الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً أمام المصلين المسلمين، ومنعتهم من دخوله، ويمتد الإغلاق حتى فجر غد الأربعاء بحجة تأمينه.