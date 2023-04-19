محمد سامي: مشفتش مي عمر في أي دور من بطلات جعفر العمدة

كشف المخرج محمد سامي، عن تفاصيل عدم مشاركة مي عمر في مسلسل "جعفر العمدة"، قائلا: "لما بعمل فيلم أو مسلسل دايما بشوف مي عمر البطلة في أي عمل فني بعمله ولكن مكنتش شايف مي في جعفر العمدة".



وأضاف خلال تصريحات "ET بالعربي"، أنه لم يراها في أي دور من البطولات الأربعة، موضحا أن مشاركتها في المسلسل لن يضيف لمسيرتها الفنية.

ولفت إلى أن فيلم هارلي يجمعه بمي عمر ومحمد رمضان، قائلًا "أنا ساعدت في مشاهد في فيلم هارلي علشان محمد رمضان".

وأشاد بمسلسل علاقة مشروعة بطولة مي عمر وياسر جلال، قائلا"شوفت المسلسل ومي وياسر بينهم كيميا رهيبة".