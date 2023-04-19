نائب محافظ المنيا يناقش عددا من الملفات خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية

عقد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، اجتماعًا لمجلس إدارة المنطقة الصناعية، بحضور إسماعيل الفحام، رئيس جهاز المنطقة الصناعية، وممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والغرفة التجارية والمستثمرين ورجال الأعمال بالمنطقة الصناعية، وعدد من أعضاء اللجنة.



وأوضح نائب المحافظ، أن المحافظة تسعى دائما لتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين الجادين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم جميع الخدمات للمستثمرين، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، وبما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.



وبحث نائب المحافظ خلال اللقاء عددًا من الموضوعات، التي تستهدف حل جميع مشكلات المنطقة الصناعية بالمحافظة، كما استعرض مذكرة جهاز المنطقة الصناعية بشأن ما اتخذ من قرار خاص بتغيير أنشطة عدد من المستثمرين بالمنطقة، مؤكدا حرص المحافظة على التعاون والتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات؛ لتحقيق مطالب واحتياجات المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار، وضخ رؤوس أموال جديدة في السوق المحلي؛ لتساهم في توفير المزيد من فرص العمل لشباب المحافظة.



