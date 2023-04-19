أوقاف الإسكندرية تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، جاهزية جميع المساجد والساحات المحددة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، بجميع أنحاء المحافظة، مؤكدا تكثيف حملات النظافة والتعقيم بالمساجد والساحات.

وأشار الشريف؛ إلى الانتهاء من تحديد قائمة أسماء وأعداد المساجد والساحات التى ستقام بها صلاة عيد الفطر المبارك، والتى تبلغ 363 مسجدا، و531 ساحة، منها مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل، وساحة مسجد سيدي المرسي أبو العباس، بالإضافة إلى تخصيص إمام أساسي وإمام احتياطي لكل ساحة في حالة وجود ظروف طارئة يقوم الإمام الاحتياطي بممارسة عمله بأداء صلاة العيد وإلقاء خطبة عيد الفطر المبارك.

وأضاف محافظ الإسكندرية؛ أنه لا مجال لزيادة ساحات صلاة عيد الفطر المبارك عن العدد الذي تم اعتمادها من الوزارة، على أن يتم فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد، والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل، وغرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك.

وأكد أن التنسيق مستمر ومتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء محافظة الإسكندرية، وذلك لتسهيل قيام المواطنين بصلاة عيد الفطر المبارك.