ضبط شخص لحيازته نصف مليون قطعة ألعاب نارية في المنيا

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ألقى قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن المنيا، القبض على شخص لحيازته نصف مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام داخل مخزن في المنيا.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا من ضبط شخص- مقيم بدائرة قسم شرطة المنيا- وبحوزته (25 كرتونة ألعاب نارية تحوي 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام) داخل مخزن خاص به بذات العنوان.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.