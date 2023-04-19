 الأهلي يتوج بكأس مصر لسيدات كرة السلة - بوابة الشروق
الأربعاء 19 أبريل 2023 1:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

الأهلي يتوج بكأس مصر لسيدات كرة السلة

علي البحيري
نشر في: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 1:27 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 1:27 ص

توج الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي ببطولة كأس مصر للمرة الـ 16 في تاريخه، عقب الفوز على الجزيرة بنتيجة 90–77.

أقيمت المباراة على صالة القناة بالإسماعيلية، وشهدت سيطرة كبيرة من جانب النادي الأهلي، الذي تفوق في الشوط الأول بنتيجة 58–31، وواصل تفوقه في الشوط الثاني لتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة 90–77.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر، عقب الفوز على هليوبوليس، بينما صعد الجزيرة على حساب سبورتنج.

وتوج سبورتنج الذي يقوده فنيًا محمد محروس "حورس" بالميدالية البرونزية لبطولة كأس مصر لسيدات كرة السلة، عقب الفوز على هليوبوليس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك