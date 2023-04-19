الأهلي يتوج بكأس مصر لسيدات كرة السلة

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توج الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي ببطولة كأس مصر للمرة الـ 16 في تاريخه، عقب الفوز على الجزيرة بنتيجة 90–77.

أقيمت المباراة على صالة القناة بالإسماعيلية، وشهدت سيطرة كبيرة من جانب النادي الأهلي، الذي تفوق في الشوط الأول بنتيجة 58–31، وواصل تفوقه في الشوط الثاني لتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة 90–77.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر، عقب الفوز على هليوبوليس، بينما صعد الجزيرة على حساب سبورتنج.

وتوج سبورتنج الذي يقوده فنيًا محمد محروس "حورس" بالميدالية البرونزية لبطولة كأس مصر لسيدات كرة السلة، عقب الفوز على هليوبوليس.