الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يعلنان الموافقة على هدنة لمدة 24 ساعة

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أعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الأربعاء، الموافقة على الهدنة بينهما لمدة 24 ساعة.

وأعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على هدنة جديدة لمدة أربع وعشرين ساعة، مؤكدة التزامها بوقف النار خلالها.

ودعت الجيش السوداني للالتزام بها دون الإعلان عن الجهة التي توسطت من أجل الهدنة.

كما أعلن الجيش السوداني، من جهته، الموافقة على الهدنة لتيسير العمل الإنساني واشترط أن تلتزم قوات الدعم السريع بها.

وتجددت الاشتباكات وتصاعدت ألسنة الدخان في سماء الخرطوم من جهة القيادة العامة في وسط الخرطوم مع دخول الهدنة حيز التنفيذ.

وسمع المواطنون بأحياء الخرطوم دوي انفجارات تجاه القيادة العامة قبل دقائق من الهدنة وبعد دخولها حيز التنفيذ الساعة السادسة مساء.

وعلى صعيد آخر، كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن عدد المستشفيات الحكومية والخاصة التي توقفت بسبب العمليات العسكرية التي اندلعت السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأشارت إلى توقف ست مستشفيات حكومية من أصل أربع وخمسين مستشفى بجانب توقف أحد عشرة مستشفى خاص من أصل واحد وثمانين بسبب القصف المتواصل في العاصمة.

يذكر أن عددا من المستشفيات تعرضت للقصف لاسيما وأن معظمها يقع بالقرب من مسرح العمليات في وسط الخرطوم حيث تم إخلاؤها من المرضى، بينها مستشفيات متخصصة بأمراض القلب والكلى.