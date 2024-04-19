العراق يعرب عن قلقه الشديد إزاء استهداف أصفهان الإيرانية

حذرت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، من مخاطر التصعيد العسكري في المنطقة بشكل عام، وأعربت "عن قلقها الشديد للهجوم الذي استهدف مدينة أصفهان" في إيران صباح اليوم، وفق بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف البيان، أن "الوزارة تُتابع بشكل مستمر التوتر في المنطقة وتحذر من مخاطر التصعيد العسكري الذي بات يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام".

وأشار الى أن "هذا التصعيد يجب ان لا يصرف الانتباه عن ما يجري في قطاع غزة من دمار وإزهاق للأرواح البريئة، وتجدد الوزارة دعوتها الى المجتمع الدولي للقيام بواجباته والعمل على وقف هذه المعاناة فوراً".

وفجر اليوم، قالت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 3 طائرات مسيرة صغيرة في سماء محافظة أصفهان وسط البلاد، "وتم تعليق الحركة الجوية في أصفهان وشيراز وطهران"، قبل استئنافها تدريجيا لاحقا.

وعقب الأنباء عن الهجوم، أكد التلفزيون الرسمي الإيراني عدم استهداف أو تأثر أي منشآت نووية في مدينة أصفهان.

وقال القائد بالجيش الإيراني العميد ميهن دوست، إن صوت الانفجار بمدينة أصفهان "ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية لهدف مشبوه، دون تسجيل أي أضرار أو خسائر"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".