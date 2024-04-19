 السعودية تأسف لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية تأسف لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة

علم السعودية
علم السعودية
د ب أ
نشر في: الجمعة 19 أبريل 2024 - 9:44 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 أبريل 2024 - 9:44 ص

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، عن أسف المملكة لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة، أن "إعاقة قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة يسهم في تكريس تعنّت الاحتلال الإسرائيلي واستمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي دون رادع، ولن يقرّب من السلام المنشود"، وفقا لوكالة الأنياء السعودية "واس".

وجددت الخارجية السعودية مطالبة المملكة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه "وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيّين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة".

كانت الولايات المتحدة قد استخدمت أمس الخميس حق النقض" الفيتو " لمنع قرار لمجلس الأمن يمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

يذكر أن دولة فلسطين تتمتع بوضع عضو مراقب في الأمم المتحدة.


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