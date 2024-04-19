ارتفاع الجرائم المرتبطة بالتطرف اليميني في ألمانيا عام 2023

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الجمعة، أن الجرائم المبلغ عنها في البلاد والمرتبطة بالتطرف السياسي اليميني ارتفعت في عام 2023.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل ما إجماليه 28945 جريمة مرتبطة بالتطرف اليميني في عام 2023، مقارنة بـ 23493 من مثل هذه الجرائم في العام السابق.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر: "بحسب أرقام الشرطة الأولية لعام 2023، نفترض أن أعمال العنف والجرائم العنيفة اليمينية المتطرفة استمرت في الزيادة بشكل كبير".

وأفادت بأن الزيادة مرتبطة على الأرجح بالدعم المتزايد لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

وقالت فيزر لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ): "إن هؤلاء الذين يثيرون دائما العنصرية وازدراء الإنسانية بشكل صارخ، مثل حزب البديل من أجل ألمانيا وأنصاره، أصبحوا أعلى صوتا في السنوات الأخيرة".

وأضافت، إن هذا يخلق "مناخا من الاستياء والعنف، الأمر الذي يؤدي أيضا إلى مزيد من الأعمال الإجرامية والعنيفة اليمينية المتطرفة".

وأشارت فيزر، إلى أن حزمة جديدة من الإجراءات التي تستهدف اليمين المتطرف والتي قدمتها في فبراير الماضي تستهدف حرمان المتطرفين من دخلهم ومصادرة أسلحتهم وتفكيك الشبكات المتطرفة وتقديم الجناة إلى العدالة بسرعة وباستمرار.