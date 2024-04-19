دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، بشكل ملح إلى بذل جهود دبلوماسية بغية إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وعلى هامش مؤتمر لحزبه الاشتراكي الديمقراطي في جزيرة نوردرناي في بحر الشمال، قال شولتس اليوم الجمعة عن محادثاته التي أجراها في الصين بهذا الخصوص إنها كانت "دفعة مهمة للغاية".

وأكد شولتس، أنه توصل إلى اتفاق مع القيادة الصينية بشأن ضرورة عقد مؤتمرات سلام في سويسرا. وقال: "هذا أمر لا غنى عنه في هذه العملية الشاقة، أشعر بالامتنان لأنه أمكن لبلادي ولي شخصيا أن نسهم في ذلك".

تجدر الإشارة إلى أن سويسرا تعتزم عقد قمة سلام خاصة بأوكرانيا يومي 15 و16 يونيو المقبل وستدعو إليه حوالي 100 دولة بما في ذلك أوكرانيا.

ومن المنتظر ألا تشارك روسيا في هذه القمة وكذلك دول صديقة لروسيا مثل الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا.

وخلال زيارته للعاصمة الصينية بكين يوم الثلاثاء الماضي، اتفق شولتس مع الرئيس الصيني شي جين بينج على التنسيق "بشكل مكثف وإيجابي" بشأن هذا المؤتمر والمؤتمرات الأخرى المحتملة.

وقال شولتس في مؤتمر حزبه الاشتراكي في جزيرة نوردرناي إن الجهود الدبلوماسية "لا تزال نبتة تحتاج إلى الكثير من الري، لكنه شيء موجود ونحن نراعيه".