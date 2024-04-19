واصل السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف اللواء سامي علام، إشرافه عل الحملات الإرشادية لمتابعة انخفاض أسعار المأكولات والوجبات الشعبية بالمطاعم والمخابز السياحية بعد تخفيض أسعار السلع الاستراتيجية، وذلك بالتنسيق مع قطاعات التموين وحماية المستهلك والصحة والجهات ذات الصلة.



وجرى المرور اليوم على عدد من مطاعم الفول والفلافل والوجبات الشعبية والمخابز السياحية والكافيهات بالمحافظة، ضمن خطة المحافظة لاستمرار المتابعة الميدانية وتوجيه مزيد من حملات الرقابة على الأسواق والمحلات والمطاعم والكافيهات، لمتابعة الالتزام بتخفيض أسعار الساندوتشات الأكلات الشعبية والفول والفلافل وكذا سعر الخبز السياحي ورغيف الفينو، التي تم الاتفاق عليها وإقرارها في ظل ما شهدته الأسواق مؤخرا من انخفاض أسعار بعض المكونات والمواد الخام الداخلة في تصنيع بعض السلع الأساسية وتم التوافق بين عدد من أصحاب المحال والمخابز السياحية على تخفيض أسعار الفلافل والفول ليصل لـ 25%، والخبز السياحي وعيش الفينو بتخفيضات تصل إلى 20 %.

كما جرى المرور على الأسواق والمحلات وأماكن تداول السلع والأنشطة التجارية، للتأكد من توافر السلع، ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومواجهة الغش التجاري، وقد أسفرت الحملة عن ضبط كميات من السجائر مجهولة المصدر وبدون بيانات أو أختام وتم التحفظ عليها لاتخاذ الإجراءات القانونبة.

رافق السكرتير العام المساعد خلال جولته: فواز رجب نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف، وعلاء عيد مدير ادارة الأزمات بالمحافظة، وأحمد صبري مكتب السكرتير العام المساعد.