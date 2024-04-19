قصف إسرائيلي على مواقع عسكرية جنوب سوريا

شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على مواقع للقوات الحكومية السورية فجر اليوم الجمعة.

وقال مصدر عسكري سوري، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه "حوالي الساعة (2:55) فجر اليوم، شن العدو الإسرائيلي عدواناً بالصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً مواقع دفاعنا الجوي في المنطقة الجنوبية، وأدى العدوان إلى وقوع خسائر مادية".

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية لـ (د.ب.أ) "إن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت كتيبة الرادار الواقعة بين مدينة إزرع وبلدة قرفا، ومطار إزرع الزراعي، في محافظة درعا ومطار الثعلة العسكري في السويداء بعدد من الصواريخ".

وأضافت المصادر أن حالة استنفار كبيرة تشهدها مناطق محافظة درعا وعموم مناطق جنوب سوريا تحسباً لغارات تشنها اسرائيل على تلك المناطق اثر التصعيد العسكري الإسرائيلي الايراني فجر اليوم".