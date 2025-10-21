سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، وصول جثامين 15 شهيدا ضمن الدفعة الـ6 من جثامين الأسرى الفلسطينيين المفرج عنها.

وتسلم الصليب الأحمر الدولي، جثامين أسرى فلسطينيين ونقلها إلى قطاع غزة في إطار اتفاق وقف الحرب في القطاع.

وقالت منصات فلسطينية، إن هذه الدفعة تتضمن جثامين شهداء تمكنت المقاومة الفلسطينية من استرداد جثامينهم ضمن صفقة التبادل، بعد احتجاز دام نحو سنتين.

جاء ذلك بعد يومين من إعلان وزارة الصحة في غزة تسلم جثامين 15 شهيدا ضمن الدفعة الـ5.

ومنذ بدء تنفيذ اتفاق وقف الحرب على غزة في الـ10 من أكتوبر الجاري، سلمت إسرائيل 165 جثمانا لشهداء فلسطينيين.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيانات سابقة، إن بعض الجثامين ظهرت عليها علامات التنكيل والضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب الأعين، كما ظهرت على عدد منها آثار إصابات بعيارات نارية في الرأس والصدر.

وتصل الجثامين الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي مجهولة الهوية، وتبذل السلطات في غزة جهودا مضنية للتعرف عليها بوسائل محدودة وإمكانات بدائية.

وتشمل الإجراءات استدعاء عائلات المفقودين لمحاولة التعرف على الجثامين من خلال علامات ظاهرية مثل الملابس، أو ملامح الجسد كالطول والبنية والإصابات.