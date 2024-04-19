مصدر بشرطة باريس: التحقيق مع رجل دخل القنصلية الإيرانية بقنبلة يدوية أو سترة ناسفة

أوقفت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، رجلا إثر بلاغ من القنصلية الإيرانية في باريس حول مشاهدة شخص في الداخل كان على ما يبدو "يحمل قنبلة يدوية أو يرتدي سترة ناسفة".

ونقلت قناة"فرنسا 24" في موقعها على الإنترنت اليوم عن مصدر بشرطة باريس قوله: إن "الرجل خرج من القنصلية، ويخضع للاستجواب" من قبل القوة الخاصة التابعة للشرطة.

وفور إبلاغها بالحادث، فرضت الشرطة الفرنسية طوقا أمنيا حول القنصلية الإيرانية قبل أن يتدخل عناصرها.

وقال مصدر بالشرطة إن قائدها لوران نونيز، قام بتفعيل"كتيبة البحث والتدخل" (بي إر إي) وهي قوة خاصة تابعة للشرطة، موضحا أن القنصلية تقدمت "بطلب للتدخل".