أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أنه لم يلحق ضرر بالمواقع النووية الإيرانية عقب هجوم بطائرات بدون طيار شهدته البلاد، فجر اليوم الجمعة، ودعت جميع الأطراف إلى التحلي بـ"أقصى درجات ضبط النفس".

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أكد، فجر اليوم الجمعة، عدم استهداف أو تأثر أي منشآت نووية في مدينة أصفهان، بعد تعرض البلاد لهجمات بطائرات بدون طيار، بالتزامن مع تهديدات تل أبيب برد على هجوم إيراني استهدف إسرائيل قبل أيام، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أنها "تؤكد عدم وقوع أي ضرر في المواقع النووية الإيرانية" عقب تلك الهجمات، موضحة أن مديرها رافائيل جروسي "مستمر في دعوة الجميع إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس".

وأكد جروسي أن "المنشآت النووية لا ينبغي أن تكون هدفا في الصراعات العسكرية على الإطلاق"، وفق الوكالة التي قالت إنها "تراقب الوضع عن كثب".

وقبل ساعات، قال القائد بالجيش الإيراني العميد ميهن دوست، إن صوت الانفجار بمدينة أصفهان "ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية لهدف مشبوه، دون تسجل أي أضرار أو خسائر"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

من جانبها، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 3 طائرات بدون طيار صغيرة في سماء محافظة أصفهان "وتم تعليق الحركة الجوية في أصفهان وشيراز وطهران"، قبل استئنافها تدريجيا لاحقا.

وصباح الجمعة، ألمحت تالي جوتليب، عضو الكنيست من حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى مهاجمة إسرائيل لإيران، وسط عدم تبني تل أبيب رسميا للعملية.

والتزمت تل أبيب الصمت إزاء تقارير أمريكية عن مهاجمة إسرائيل لأهداف في إيران وسوريا والعراق.

بدورها، أوردت القناة 12 الإسرائيلية أن "وزارة الخارجية طلبت من سفاراتها بالعالم الامتناع عن الإدلاء بتصريحات عن التقارير عن هجوم في إيران".