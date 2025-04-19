 انتهاء جولة المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية الثانية في روما - بوابة الشروق
السبت 19 أبريل 2025 4:21 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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انتهاء جولة المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية الثانية في روما

روما - أسوشيتد برس
نشر في: السبت 19 أبريل 2025 - 4:00 م | آخر تحديث: السبت 19 أبريل 2025 - 4:00 م

انتهت الجولة الثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي يشهد تقدما سريعا، بحسب ما أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي.

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