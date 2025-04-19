انتهاء جولة المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية الثانية في روما

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انتهت الجولة الثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي يشهد تقدما سريعا، بحسب ما أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي.