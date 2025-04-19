الغندور: لماذا لا يذهب زيزو لتدريبات الزمالك قبل المطالبة بمستحقاته؟

استنكر الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، انقطاع أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق، عن التدريبات.

ويغيب زيزو عن تدريبات الزمالك منذ ما يقرب من أسبوع على خلفية استبعاده من مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبعد تأكد رفضه تجديد عقده مع الزمالك، وعلم مسؤولي القلعة البيضاء باتفاق اللاعب على الانتقال للغريم الأهلي، لم يظهر زيزو في تدريبات الفريق.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية: "كيف نتحدث عن الاحتراف، والمطالبة بتطبيقه في كل تفاصيله، ولدينا لاعب لا يحضر التدريبات".

وأضاف: "كيف يُمكن أن يصنف هذا تصرفا احترافيا من لاعب يجلس في بيته ويطالب فقط بمستحقاته المتأخرة".

وتابع: "إذا كان زيزو يشعر بالقلق فعليه أن يحضر لتدريبات الزمالك ويثبت ذلك عملياً، لكن البقاء بعيدا بهذه الصورة أمر مرفوض".

واستطرد الغندور قائلا: "من الطبيعي أن تكون هناك حالة غضب ضد زيزو، هل من المنطقي أن يهنئ الزمالك لاعبه ويرحب بانتقاله للمنافس؟!.. تذكروا ما حدث مع رمضان صبحي بعد انتقاله من الأهلي لبيراميدز.. تم إزالة صوره من استاد السلام".