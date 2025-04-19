 ٦ يونيو المقبل.. عرض فيلم لاعبة الباليه لآنا دي ارماس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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٦ يونيو المقبل.. عرض فيلم لاعبة الباليه لآنا دي ارماس

منة عصام
نشر في: السبت 19 أبريل 2025 - 12:45 م | آخر تحديث: السبت 19 أبريل 2025 - 12:45 م

تستعد الفنانة الكوبية آنا دي ارماس لعرض احدث بطولاتها السينمائية فيلم "Ballerina- لاعبة الباليه" وذلك يوم ٦ يونيو المقبل في دور العرض العالمية.

تنبثق قصة الفيلم من عالم سلسلة افلام "John wick" من بطولة النجم الأمريكي المعروف كيانو ريفز، حيث تدور قصة فيلم "لاعبة الباليه" حول لاعبة باليه تدعى إيفا تحترف القتل من أجل الانتقام ممن قتلوا عائلتها، وتتقاطع حياتها مع جون ويك القاتل المحترف الذي يكون قد اعتزل الإجرام والقتل، وتدور قصة الفيلم بين أحداث فيلمي الجزء الثالث والرابع من جون ويك.

وعلى ناحية اخرى، يجري التفاوض في الوقت الحالي مع ارماس لمشاركة النجم توم كروز بطولة فيلمه السينمائي الجديد "Deeper- اعمق"، ولكن لم تحدد موقفها حتى الآن لشركة الإنتاج.

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