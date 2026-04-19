كسر خط مياه 4 بوصات يتسبب في انقطاع المياه عن منطقة كليوباترا في الأقصر

اشتكى عدد من المواطنين، من انقطاع مياه الشرب منذ الساعة السابعة صباحا بمنطقة كليوباترا بمدينة الأقصر غرب السكة الحديد، ما تسبب في حالة من الاستياء بين الأهالي بسبب تعطل احتياجاتهم اليومية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة واعتماد السكان على المياه في الاستخدامات المنزلية الأساسية.

وقال وليد الإدفاوي، المنسق الإعلامي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر، إن سبب انقطاع المياه يرجع إلى حدوث كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي قطره 4 بوصات بالمنطقة، وهو ما أدى إلى توقف ضخ المياه بشكل مؤقت لحين السيطرة على العطل وإجراء أعمال الصيانة اللازمة.

وأضاف الإدفاوي، لـ"الشروق"، أن فرق الطوارئ والدعم الفني انتقلت على الفور إلى موقع الكسر، وبدأت بالفعل أعمال الإصلاح.

وأكد أن المشكلة في طريقها للحل خلال ساعة، على أن تعود المياه تدريجيًا للمنازل فور الانتهاء من أعمال الإصلاح وضمان استقرار الضخ بالشبكة.