سول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا واحدا على الأقل غير محدد باتجاه البحر الشرقي ، المعرف أيضا باسم بحر اليابان، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي.

ونقلت يونهاب عن هيئة الأركان المشتركة في سول قولها إنها رصدت عملية الإطلاق.

وقالت هيئة الأركان المشتركة "يحافظ جيشنا على وضعية استعداد حازمة في الوقت الذي يتبادل فيه بشكل وثيق المعلومات المتعلقة بالصواريخ الباليستية الكورية الشمالية مع الجانبين الأمريكي والياباني وسط وضعية مراقبة مشددة ضد عمليات إطلاق إضافية".

كما أفادت وزارة الدفاع اليابانية بإطلاق ما يشتبه في أنه صاروخ باليستي من قبل كوريا الشمالية.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إطلاق أو حتى اختبار صواريخ باليستية من أي مدى. وعادة ما تكون هذه صواريخ أرض-أرض يمكن تجهيزها أيضا برأس حربي نووي.