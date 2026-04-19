الشرطة البريطانية تحقق في احتمال تورط وكلاء إيرانيين في حرائق على مواقع يهودية بلندن

ذكرت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، أنها تحقق فيما إذا كانت الهجمات بإشعال حرائق متعمدة على مواقع يهودية في لندن، من عمل وكلاء إيرانيين.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية، إن رجال شرطة مكافحة الإرهاب يحققون في الهجمات التي استهدفت معابد يهودية ومواقع أخرى مرتبطة بالجالية اليهودية، بالإضافة إلى هجوم استهدف شركة إعلامية ناطقة باللغة الفارسية.

ولم يُصب أي شخص في هذه الحرائق، وكان آخرها قد ألحق أضرارا طفيفة بمعبد يهودي في شمال لندن مساء أمس السبت.

وقالت نائبة مساعد مفوض الشرطة، فيكي إيفانز، إن جماعة تُطلق على نفسها اسم "حركة أصحاب اليمين الإسلامية" أعلنت عبر الإنترنت مسؤوليتها عن هذه الهجمات.