نيويورك تايمز: إيران تحتفظ بمعظم قدراتها الصاروخية رغم الضربات الأمريكية والإسرائيلية

أفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، بأن تقديرات استخباراتية أمريكية، تشير إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بنحو 70% من مخزونها من الصواريخ الباليستية قبل الحرب، إضافة إلى نحو 60% من منصات الإطلاق.

وذكر التقرير أن طهران ما زالت تمتلك أيضًا قرابة 40% من ترسانتها من الطائرات المسيرة، رغم الضربات التي استهدفت قدراتها العسكرية.

وبحسب التقديرات، كانت إيران تمتلك نحو نصف منصات إطلاق الصواريخ عند بدء سريان هدنة لمدة أسبوعين مع الولايات المتحدة في 8 أبريل، قبل أن تنجح لاحقًا في استخراج نحو 100 منصة إطلاق إضافية من تحت الأرض، ما رفع إجمالي المنصات العاملة إلى نحو 60% من مستواها قبل الحرب.

وأشار التقرير إلى أن إيران تعمل كذلك على استخراج مخزونات صاروخية دُفنت تحت الأنقاض نتيجة الضربات الأمريكية والإسرائيلية، مع توقعات بأن تستعيد ما يصل إلى 70% من مخزونها السابق بمجرد الانتهاء من هذه العمليات.

وتعكس هذه التقديرات استمرار قدرة إيران العسكرية، رغم الأضرار التي لحقت ببنيتها الدفاعية خلال المواجهات الأخيرة.