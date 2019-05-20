ترامب: خوض إيران حرب ضدنا يعني نهايتها رسميا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران، بالقضاء عليها نهائيًا حال قررت خوض حرب ضد بلاده.

وقال "ترامب" في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إذا أرادت إيران الحرب ضدنا، ستكون نهاية إيران رسميًا حينها، لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى".



وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مؤخرا، بعد أن أرسلت واشنطن حاملة طائرات إلى منطقة الشرق الأوسط بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.



يشار إلى أن إيران اعلنت عن تخليها عن جزء من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي جراء انسحاب الولايات المتحدة منه وفرض عقوبات عليها.



وأعلنت الدول الاخرى الموقعة على الاتفاق وهى الصين وفرنسا وروسيا والمانيا وبريطانيا ، تمسكها بالاتفاق.